الرئيس بشار الأسد يهنئ القوات المسلحة بعيد الفطر السعيد

الخميس, 14 حزيران 2018 الساعة 21:06 | شؤون محلية, أخبار محلية

الرئيس بشار الأسد يهنئ القوات المسلحة بعيد الفطر السعيد

جهينة نيوز

هنأ الرئيس بشار الأسد القوات المسلحة السورية بعيد الفطر السعيد و ذلك من خلال رسالة نشرها موقع وزارة الدفاع السورية عبر توتير و جاء فيها :

الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة – رئيس الجمهورية يتقدم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد إلى رجال قواتنا المسلحة الميامين ضباطاً وصف ضباط وأفراداً وعاملين مدنيين بأحر التهاني وأطيب الأمنيات، متمنياً لهم ولجميع أبناء الوطن دوام الصحة والسعادة والتوفيق، سائلاً المولى القدير أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يشفي جرحانا، ويمنّ على وطننا الحبيب سورية بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة على جيشنا الباسل ووطننا المفدى بمزيد من الصمود والانتصار على الإرهاب وداعميه، لتبقى سورية رمز الشموخ والشمم وعنوان العزّة والكرامة والسيادة.

وكل عام وأنتم بخير

الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة

المصدر وزارة الدفاع السورية


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