خماسية روسيا في السعودية تكتب رقما تاريخيا في افتتاح المونديال

جهينة نيوز

دخل المنتخب السعودي التاريخ بكونه أول فريق عربي وآسيوي يشارك في افتتاح كأس العالم ولكن النتيجة في النهاية لم تكن جيدة على الإطلاق فدخل التاريخ مرة أخرى ولكن من الباب الخلفي.

و سقط منتخب السعودية أمام روسيا بخماسية دون رد في ملعب لوجينكي في الجولة الأولى من المونديال لحساب المجموعة الأولى.

وكتبت تلك الهزيمة أكبر نتيجة في أي مباراة افتتاحية في تاريخ المونديال منذ عام 1966 وإقرار نظام إقامة مباراة افتتاحية واحدة في اليوم الأول من كأس العالم.

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فمنذ عام 1966 في البطولة التي أقيمت في إنجلترا كانت أكبر نتيجة هي انتصار ألمانيا على كوستاريكا بأربعة أهداف لهدفين في عام 2006.

ويلي تلك النتيجة انتصار البرازيل على كرواتيا بثلاثة أهداف لهدف في 2014 والآن في 2018 جاء الانتصار الأكبر في تاريخ المباريات الافتتاحية لكأس العالم بخماسية مقابل لا شيء.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأكبر لأي بلد مضيف لكأس العالم في مباراته الأولى في المونديال.

كما استمر المنتخب المضيف للبطولة في أي نسخة في سلسلة عدم اللاهزيمة في مباراته الأولى في المونديال.

وجاءت نتائج المباريات الافتتاحية منذ عام 1966 كالتالي:

1966: إنجلترا 0-0 أوروجواي

1970: المكسيك 0-0 الاتحاد السوفييتي

1974: البرازيل 0-0 يوغوسلافيا

1978: ألمانيا 0-0 بولندا

1982: الأرجنتين 0-1 بلجيكا

1986: إيطاليا 1-1 بلغاريا

1990: إيطاليا 1-0 النمسا

1994: ألمانيا 1-0 بوليفيا

1998: البرازيل 2-1 أسكلتندا

2002: فرنسا 0-1 السنغال

2006: ألمانيا 4-2 كوستاريكا

2010: جنوب إفريقيا 1-1 المكسيك

2014: البرازيل 3-1 كرواتيا