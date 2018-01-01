الحكومة الأردنية تسحب مشروع قانون الضرائب

جهينة نيوز:

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الخميس، سحب مشروع القانون المعدّل لضريبة الدخل، وذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم.

وكان الرزاز قد تعهد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من عهدة مجلس النواب فور أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وكان الملك عبد الله الثاني، كلّف في الخامس من يونيو حزيران الحالي الرزاز الذي كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الملقي التي استقالت على وقع احتجاجات على قانون ضريبة الدخل الجديد.