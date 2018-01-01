«وحدة الطائرات الورقية» تهدد إسرائيل بإطلاق 5000 آلاف بالون حارق

الخميس, 14 حزيران 2018 الساعة 20:21 | سياسة, عالمي

«وحدة الطائرات الورقية» تهدد إسرائيل بإطلاق 5000 آلاف بالون حارق

جهينة نيوز:

هددت "وحدة الطائرات الورقية الحارقة" بمخيم العودة وسط قطاع غزة بإطلاق 5000 آلاف طائرة ورقية حارقة يوم أول أيام عيد الفطر في كافة أرجاء القطاع صوب المستوطنات في غلاف غزة.

وقالت الوحدة في إعلانها اليوم الخميس في مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة،:"سنعطي فرصة لحكومة الاحتلال لرفع الحصار وإلا سنجعل مستوطني غلاف غزة يعيشون تحت حصار نار البالونات الحارقة .. وسنوسع دائرة الاستهداف حتى 40 كيلومترا خارج القطاع".

وفي أعقاب الإعلان أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صوب بالونات حارقة أطلقت من شرق البريج، فيما أكد شهود عيان إطلاق النار باتجاه فلسطينيين دون وقوع إصابات.

وفي سياق متصل قررت الهيئة العليا لمسيرات العودة إقامة صلاة العيد في مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.


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  1. 1 شمتان
    14/6/2018
    20:49
    لا يفل الحديد إلا.....الورق هههههه
    يبقى خلي الصهاينة ينقعوا قبتهم الحديدية و يشربوا ميتها ههههههههههه سبحان الله يضع سره في اضعف خلقه

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