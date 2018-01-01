واشنطن تعلق مناوراتها العسكرية مع كوريا الجنوبية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، تعليق المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "لمدة غير محددة".

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى قوله: "إن المناورات الرئيسة في شبه الجزيرة الكورية تم تجميدها لفترة غير محددة".

وحتى الفترة الأخيرة، باتت التدريبات العسكرية الدورية بين واشنطن وسيئول، والتي اعتبرتها كوريا الشمالية تهديدا على أمنها، من أهم مكونات التوتر في المنطقة.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة تلفزيونية، يوم الأربعاء، عن رغبته في إعادة جميع القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إلى بلاده.

وأسفر اجتماع ترامب مع كيم جونغ أون، والذي عقد في سنغافورة، عن توقيعهما على وثيقة مشتركة، تعهدت فيها كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة.

من طرفه، وعد ترامب بوقف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية.