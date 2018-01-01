واشنطن تكشف حجم تمويل «الخوذ البيضاء» في سورية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب وافق على تخصيص نحو 6.6 مللايين دولار لتمويل عمليات ما يسمى بالدفاع المدني السوري أو "الخوذ البيضاء".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان لها، نشر على موقع وزارة الخارجية اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة تدعم بشدة "الخوذ البيضاء".

ويشار في البيان إلى أن هذا المبلغ مخصص أيضا لدعم الآلية الدولية غير المتحيزة المستقلة (IIIM) التابعة للأمم المتحدة، والتي تتولى التحقيقات في انتهاكات القانون الدولي في سوريا.

وجدير بالذكر أن دمشق وموسكو كانتا قد وجهتا اتهامات لمنظمة "الخوذ البيضاء" بدعم الإرهابيين في سوريا، وبمشاركتها في إعداد "تمثيليات" لحالات استخدام السلاح الكيميائي المزعومة، التي اتهمت واشنطن الحكومة السورية في دمشق بالوقوف وراءها واتخذتها ذريعة لشن ضربات ضد مواقع للجيش السوري.