بالصور: سقوط المنتخب السعودي أمام روسيا في افتتاح المونديال بالخماسية

جهينة نيوز:

سقط المنتخب السعودي في الاختبار الافتتاحي أمام مضيفه الروسي، بخسارته أمامه 0-5، مساء الخميس، على ملعب "لوجنيكي"، في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم.

وأحرز أهداف روسيا كل من يوري جازينسكي (12) ودينيس تشيرشيف (43 و90+4) وأرتيم دزيوبا (73) وألكسندر جولوفين (90+4).

وبهذه النتيجة تتصدّر روسيا المجموعة الأولى مؤقتا برصيد 3 نقاط، بانتظار المباراة الثانية في الجولة الأولى من المجموعة، والتي تجمع مصر وأوروجواي، غدا الجمعة.

وعاب أداء المنتخب السعودية العشوائية والتردّد، فدفع الثمن غاليا، لا سيما في الشوط الأول الذي شهد أخطاء تكتيكية واضحة للاعبيه.

ولعب المنتخب السعودي بتشكيلته الأساسية، وفضّل مدرّبه خوسيه أنطونيو بيتزي إشراك محمد السهلاوي مكان فهد المولّد كرأس حربة، بإسناد من الجناحين سالم الدوسري ويحيى الشهري.

في الجهة المقابلة، قاد العجوز سيرجي إيجناشيفيتش (38 عاما) دفاع روسيا، مقابل وقوف فيدور سمولوف كرأس حربة بمساعدة من ألكسندر جولوفين وألكسندر ساميدوف.

وضغط الروس منذ البداية بغية تسجيل هدف السبق، ووضع ساميدوف الكرة أمام سمولوف لكن المدافع السعودي أسامة هوساوي وقف أمام تسديدته في الدقيقة 11، وبعدها بدقيقة واحدة افتتح لاعب الوسط جازينسكي التسجيل بعدما استغل كرة عرضية مرفوعة من جولوفين وتابعها رأسية في الشباك.

وأبعد حارس مرمى المنتخب السعودي عبدالله المعيوف كرة مرتدة من قدم المدافع عمر هوساوي، إثر محاولة من سمولوف في الدقيقة 14، وجاء التهديد السعودي الأول في الدقيقة 21 عبر انطلاق من ياسر الشهراني رفع من خلالها الكرة أمام المرمى، لكن المدافع إليا كوتيبوف أبعدها إلى ركنية قبل أن تصل إلى السهلاوي.

واضطر ألان زاجويف للخروج من الملعب مصابا ودخل مكانه لاعب ريال مدريد السابق تشيرشيف، وسدد الدوسري كرة غير مركّزة نحو المدرّجات في الدقيقة 28.

وطالب الروس بركلة جزاء في الدقيقة 36 بعد سقوط جولوفين داخل المنطقة لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب، وهدأ إيقاع اللعب قليلا حتى الدقيقة 43، عندما وصلت كرة لاعب الوسط الروسي رومان زوبنين إلى تشيرشيف في الناحية اليسرى، فتلاعب بالدفاع السعودي كما يشاء، قبل أن يسدد في الشباك هدفا ثانيا لصاحب الأرض.

لم يتغيّر شيئا مع بداية الشوط الثاني، وسدّد ساميدوف كرة بعيدة المرة فوق المرمى بالدقيقة 52، ردت عليها السعودية عندما أرسل محمد البريك كرة من الناحية اليمنى مرّت من أمام السهلاوي وتيسير الجاسم بالدقيقة 56.

وسرعان ما دخل فهد المولّد مكان عبدالله عطيف في تشكيلة السعودية، فيما شارك ديلار كوزياييف مكان ساميدوف في المنتخب الروسي.

وسدد كوزياييف كرة قوية تصدّى لها المعيوف قبل أن يبعد أسامة هوساوي خطرها في الدقيقة 68، ودخل أرتيم دزيوبا مكان سمولوف، فأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 71، بعدما تابع برأسه عرضية مميزة أخرى من جولوفين.

وحاول الدوسري الرد في الدقيقة 73، لكن تسديدته المتسرّعة مرت بجانب المرمى.

ومرّ ما تبقى من الشوط الثاني بوتيرة بطيئة بعدما اطمأن الروس على النتيجة، ولم يستطع "الأخضر" السعودي القيام بأي أمر إيجابي رغم دخول مهند عسيري مكان السهلاوي.

لكن تشيرشيف أبى إلا أن يترك بصمة ثانية على المباراة بإضافته الهدف الرابع بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع إثر تسديدة مذهلة من خارج منطقة الحزاء نحو الزاوية البعيدة.

ثم توّج جولوفين مجهوده بالهدف الخامس من ركلة حرة متقنة بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.