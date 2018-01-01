بالفيديو .. ردود أفعال غاضبة من الجماهير السعودية ضد المعيوف بعد هدف روسيا

جهينة نيوز:

سيطرت حالة من الغضب على جماهير المنتخب السعودي، عقب تلقي الهدف الأول من المنتخب الروسي، في الدقائق الأولى من مباراتهم ضمن الجولة الأولى من كأس العالم.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الروسي، في افتتاح كأس العالم، حيث تلقوا هدف في الطريقة 12 برأسية من يوري جازينسكي لاعب المنتخب الروسي عجز المعيوف عن التصدي لها.

وظهرت ردود أفعال غاضبة من الجماهير السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الهدف حيث حملوا لاعبي الأخضر خطأ الهدف خاصًة حارس المرمى المعيوف، وياسر الشهراني.

وحمل أحد مشجعي المنتخب السعودي خطأ الهدف لياسر الشهراني بسبب عدم تغطيته للكرة العرضية التي أسفرت عن الهدف الأول للمنتخب الروسي.

والله توقعت الأوفرات مشكلة

شوفوا ياسر الشهراني وينه وقت الأوفر .!!!!

المصدر Goal