انطلاق مباراة روسيا والسعودية فى افتتاح كأس العالم 2018

جهينة نيوز

انطلقت الآن المباراة التى تجمع منتخبى السعودية وروسيا ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً بالعاصمة الروسية "موسكو".

وصعد منتخب السعودية لنهائيات كأس العالم للمرة الخامسة فى تاريخه، بعدما حل فى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية فى التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال روسيا.

روسيا تعانى فقدان الثقة أمام السعودية

وعلى الرغم من أن منتخب روسيا يدخل مباراة اليوم متسلحًا بعاملى الأرض والجمهور، إلا أن حظوظ منتخب السعودية فى الخروج من مباراة اليوم بنتيجة إيجابية تبدو كبيرة للعديد من الأسباب، فى مقدمتها أن المنتخب الروسي ليس من القوى العظمى فى عالم كرة القدم، بل ويغادر فعاليات المونديال من الدور الأول على مدار تاريخ مشاركاته فى المسابقة، وبالتحديد منذ انهيار الاتحاد السوفيتى.

كما يعانى منتخب روسيا، بقيادة المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف، من حالة فقدان الثقة من جانب الجماهير ووسائل الإعلام بعد النتائج المتواضعة التي حققها في المباريات الودية التى خاضها استعدادًا للمشاركة فى المونديال، حيث لم يتذوق طعم الفوز منذ أكتوبر الماضى عندما تغلب على كوريا الجنوبية بنتيجة 4 – 2 وديًا.

ويقف التاريخ بجانب منتخب روسيا في مباراة اليوم، حيث لم يسبق وأن خسر "البلد المنظم"، المباراة الافتتاحية فى تاريخ بطولة كأس العالم، حيث فازت المنتخبات المستضيفة للمونديال في خمس مباريات افتتاحية واكتفت بالتعادل في ثلاث لقاءات فقط.

السعودية فى مواجهة تاريخية أمام روسيا

وفى المقابل، يخوض منتخب السعودية مباراة تاريخية، حيث يعد أول منتخب عربى يلعب المباراة الافتتاحية فى بطولة كأس العالم، وسط حالة من التفاؤل تسيطر على جماهيره بعد العرض الجيد الذى ظهر عليه لاعبيه فى مباراة ألمانيا الودية الأخيرة والتى انتهت بفوز الماكينات الألمانية بنتيجة 2 – 1.