المغرب تعلن ترشحها مجددا لاستضافة مونديال 2030

جهينة نيوز

بعد خسارتها شرف تنظيم مونديال 2026 وجه محمد السادس ملك المغرب إلى وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، بتقديم المغرب لترشحه لاحتضان مونديال 2030

وقال العلمي إنه بتعليمات من الملك سيتقدم المغرب بترشيحه لاحتضان كأس العالم لسنة 2030.

وتأسف الطالبي العلمي لما اعتبرها الخيانة التي تعرض المغرب من طرف بعض الدول العربية بمناسبة التصويت على ملف ترشيحه لاحتضان كأس العالم لسنة 2026.

وكانت المغرب قد خسرت شرف تنظيم مونديال 2026 لحساب الملف الموحد بين أمريكا وكندا والمكسيك.

يذكر أن الملف المشترك الذي يحمل شعار "متحدون 2026" حصل على 134 صوتا، مقابل 65 صوتا فقط للملف المغربي.