الملكة إليزابيث وميغان تبدآن أول رحلة ملكية معا!

جهينة نيوز

رحبت حشود بوصول ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وميجان دوقة ساسكس إلى مقاطعة تشيشير الإنكليزية اليوم الخميس في مستهل أول رحلة ملكية رسمية تجمعهما بدون الأمير هاري حفيد الملكة.

وسافرت إليزابيث مع ميغان بالقطار الملكي إلى شمال غرب انكلترا لقضاء يوم حافل بالأنشطة.

وشهدت قلعة وندسور الشهر الماضي حفل زفاف أسطوريا لهاري وميجان.

وتبدأ الملكة (92 عاما)، تصاحبها ميغان (36 عاما)، يومها بالافتتاح الرسمي لجسر (ميرسي جيتواي) الذي يمر فوق نهر ميرسي ويعتبر واحدا من أكبر مشروعات البنية التحتية في المملكة المتحدة خلال السنوات الماضية.

ورفع تلاميذ المدارس رايات للترحيب بالملكة وميجان كما رددوا هتافات.

وارتدت ميغان وهي ممثلة أمريكية سابقة ثوبا باللون العاجي بينما ارتدت إليزابيث ثوبا بلون الليمون الأخضر.

وستفتتحان في مقاطعة تشيشير مسرح (ستوريهاوس) الذي يحتوي على مكتبة ومسرح ومجمع سينمات كما سيشهدان عرضا راقصا ويستمعان لأغان من طلبة مدارس محلية قبل الغداء.