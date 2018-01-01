وصول قوات إيطالية الى شرق سوريا.. من يقف وراء ذلك وماذا يريد؟

جهينة نيوز

تشهد المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية قسد" المدعومة أمريكيا، وصول قوات من جنسيات متعددة آخرها قوات من إيطاليا بحسب ما كشفت وكالة "الأناضول" التركية.

وفي التفاصيل أكدت الوكالة أن الجنود الإيطاليين وصلوا، الأسبوع الماضي إلى مدينة الحسكة قادمين من العراق وتوجهوا جنوبا إلى دير الزور موضحة أن عدد الجنود لا يتجاوز 20 فردا بينهم مستشارون عسكريون.

ويأتي وصول القوات الإيطالية بعد الإعلان سابقا عن انتشار لقوات فرنسية في المنطقة وهو ما أثار تساؤلات حول دلالات هذه الخطوة لا سيما وأن عدد القوات الإيطالية محدود جدا.

ولدى النظر إلى العدد المحدود لهذه القوات الذي لا يتجاوز 20 عسكريا، أجمع مراقبون على رمزية الخطوة الإيطالية ومحدودية تأثيرها العسكري، ومنهم الكاتب الصحفي التركي عبدالله سليمان أوغلو، الذي أكد وقوف الولايات المتحدة وراء ذلك.

ورأى أن "أمريكا تريد خلط الأوراق وزيادة أطراف الصراع للتملص من التزاماتها تجاه تركيا، ولتخفيف الضغط عليها من قبل تركيا في ملفات كثيرة".

وبالمقابل، وصف أوغلو الخطوة الإيطالية بأنها "مقدمة لخطوات مماثلة"، مرجحا أن تشهد الأيام القادمة دخول أطراف جديدة في الساحة العسكرية السورية بشكل مباشر، مثل السعودية والإمارات وغيرها.