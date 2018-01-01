إبراهيموفيتش: روسيا ستفوز بمونديال 2018

الخميس, 14 حزيران 2018 الساعة 13:12 | رياضة, كرة القدم

إبراهيموفيتش: روسيا ستفوز بمونديال 2018

جهينة نيوز

توقع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المحترف بنادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، فوز منتخب روسيا ببطولة كأس العالم، التي تقام في 11 مدينة روسية.

وفي رده على سؤال حول هوية المنتخب الذي سيظفر بلقب مونديال 2018، قال النجم السويدي، الذي يتواجد حاليا في موسكو: "روسيا.. لأنني هنا. أنا هنا لتفوز روسيا".

وتفتتح مباريات بطولة كأس العالم اليوم، بمواجهة منتخب روسيا ونظيره السعودي في إطار منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي أوروغواي ومصر.

تجدر الإشارة إلى أن إبراهيموفيتش، الهداف التاريخي لمنتخب السويد، أعلن اعتزاله دوليا بعد نهاية كأس أمم أوروبا 2016، ورفض العدول عن قراره من أجل المشاركة مع منتخب بلاده (السويد) في مونديال روسيا 2018.

المصدر:RT


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا