الصين تؤيد حل الخلافات التجارية مع أمريكا عبر الحوار

جهينة نيوز

اعربت الصين عن تاييدها لحل الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة عبر المحادثات والحوار.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ قوله في افادة صحفية اليوم ان بكين تؤكد موقفها السابق من أن الاتفاقيات التجارية القائمة مع واشنطن ستلغى اذا جرى تطبيق رسوم امريكية على السلع الصينية.

وكان الرئيس الامريكى دونالد ترامب هدد بفرض تعريفات جمركية قيمتها 60 مليار دولار على بعض الواردات الصينية ما دفع بكين الى التحذير من أنها قد ترد بفرض رسوم على الواردات الامريكية.

وكانت الولايات المتحدة قررت فرض رسوم بمقدار 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الالمنيوم من دول بينها الصين ما اثار اعتراضا عالميا واسعا.