مورينيو قبل افتتاح كأس العالم: السعودية منتخب ساذج!

جهينة نيوز

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن روسيا قادرة على تحقيق الفوز أمام السعودية في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

وتخوض السعودية مواجهة صعبة نسبيا أمام المنظم روسيا في السادسة مساء بتوقيت مكة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا مصر وأوروغواي.

وقال مورينيو لقناة "روسيا اليوم" عن المواجهة: "هناك ضغوط هائلة على روسيا، التي تلعب على أرضها والعالم كله يتابعها. أمام روسيا فرصة عظيمة للتأهل والتغلب على السعودية".

وأضاف الاستثنائي: "منتخب السعودية يضم بعض المواهب لكنه منتخب ساذج، وعلى روسيا أن تفوز عليه".

وكان مورينيو قد أعلن، في وقت سابق، ترشيحه لروسيا للتأهل لدور الستة عشر كوصيف للمجموعة بجانب أوروغواي.