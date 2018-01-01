تركيا تقترح على روسيا إنتاج مشترك ل"إس-500"

جهينة نيوز

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أدورغان على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنظيم عملية إنتاج مشتركة لمنظومة الدفاع الجوي الجديدة "إس-500".

وصرح أردوغان في مقابلة مع قناة "24 تي في" ووكالة "الأناضول" التركية: "لقد منحتنا روسيا قرضا لشراء "إس-400" بشروط معقولة جدا. وسنبدأ الإنتاج المشترك في المرحلتين الثانية والثالثة. ومن المحتمل أن نعمل على الإنتاج المشترك لـ"إس-500".

وقد صممت منظومة "إس-500" الروسية من الجيل الجديد لاعتراض جميع أنواع الأهداف الجوية الحالية والمستقبلية في الغلاف الجوي للأرض والفضاء القريب. ومن المقرر بدء اعتماد المنظومة الجديدة في عام 2020.

كما علق أردوغان على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ حول شراء تركيا لـ"إس-400"، قائلا إنه لا يملك الحق في التدخل في الاتفاق التركي الروسي بشأن منظومة الدفاع الجوي.

وتم توقيع العقد مع تركيا لشراء "إس-400" في عام 2017. وستحصل أنقرة على كتيبتين من منظومة الدفاع الجوي.