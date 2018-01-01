MTN تطلق حملتها "شجع مع الأصفر" شاشات عِملاقة لنقل مباريات كأس العالم مجاناً للشباب السّوري

جهينة نيوز:

: أعلنت شركة MTN سوريا اليوم الخميس، عن إطلاق حملتها "شجع مع الأصفر" بالتزامن مع انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2018، حيث ستقوم MTN بعرض معظم مباريات البطولة المقامة في روسيا ابتداءً من الخميس 14 حزيران الجاري، على شاشات عملاقة في عدد من المُحافظات السورية، بهدف إتاحة فرصة مُشاهدة المباريات مجاناً وضمن أجواء حماسيّة ومُشجّعة.

وكانت شركة MTN قد أعلنت في بيان صادر عن مكتبها الصحفي، أنها اطلقت اسم "ملاعب MTN" على المواقع التي وضعت فيها الشاشات العملاقة، حيث توزعت "ملاعب MTN" على ثماني مواقع في ست محافظات سورية هي محافظة دمشق (مجمع دُمر الثّقافي وحديقتي الجاحظ والزاهرة)، ومحافظة حمص (الملعب البلدي)، ومحافظة حماة (ساحة العاصي)، ومحافظة طرطوس (الكورنيش)، ومحافظة اللاذقية (ملعب الباسل)، ومحافظة حلب (ساحة سعد الله الجابري).

السيد عامر القصار، مدير دائرة العلاقات العامة في شركةMTN سوريا، تحدث عن "ملاعب MTN" فقال:"نترقب بشغف كما الكثيرون من الشباب السوري انطلاقة أهم الأحداث الرياضية في العالم، لذلك قررنا أن نطلق مشروعنا الهام، وجمع محبي كرة القدم في سورية في "ملاعب MTN"، ليتمكنوا من متابعة مباريات فرقهم المفضلة في أجواء حماسية مميزة، ستتخللها العديد من المفاجآت التي أعدتها MTN خصيصاً لهذا الحدث الهام".

ويضيف القصار: " انطلقنا في تنظيمنا لـ "ملاعب MTN" هذا العام، من الخبرة التي اكتسبناها من تنظيم الملاعب في عام 2010، حيث لاقت إقبالاً كبيراً ونجاحاً منقطع النظير، الأمر الذي دفعنا إلى تحقيق ذلك هذا العام، ومواكبة الحدث ووتوفير أجواء حماسية ممتعة".

ويؤكد القصار أن MTN خططت لتنظيم "ملاعب MTN" بشكل دقيق، حيث استغرق ذلك وقتاً طويلاً ودراسة معمقة لمواقع الشاشات العملاقة، وذلك بالتعاون مع شركة "مينا" لتنظيم الفعاليات، لضمان الوصول والحضور السهل لكل عشاق هذه الرياضة، مع التأكيد على أهمية توفير الأجواء الحماسية والمميزة.

وفي هذا الإطار، وبهدف مواكبة الحدث بشكل كامل، ستقوم شركة MTN برعاية برنامجين رياضيين على أهم الإذاعات السورية الخاصة، هما برنامج "مونديال ستيشن" على إذاعة المدينة، والذي يقدمه الكابتن أنور عبد الحي، وبرنامج "عيش المونديال مع الكابتن" على إذاعة أرابيسك، وهو من تقديم الكابتن طريف قوطرش، وسيذاع البرنامجين يومياً طيلة فترة البطولة.

كما أطلقت MTN بشكل موازي لإطلاق "ملاعب MTN" باقة يومية خاصة بكأس العالم، تتَضمن باقة رياضية علىMTNTV والتي تسمح بمشاهدة المُباريات مباشرةً بجودة عالية، بالإضافة إلى باقة المكالمات الصوتية والتي تتضمن 200 دقيقة ضمن شبكة MTN، وباقة الواتساب الغير محدودة بسعر مُخففّ، إلى جانب باقات اليوتيوب والواتساب وباقات التواصل الاجتماعي اليومية المتاحة مُسبقاً عبر الرمز #999* ، ليتسنى لمشتركيها استخدامها جميعاً في كأس العالم.

وليعيش الجميع أجواء الحماس والمنافسة، خَصّصت MTN مسابقة خاصَّة لكأس العالم مُكوَّنة من ستة مراحل مرافقة لمراحل البطولة خُطوة بِخطوة، حيث سَيتم تحديد الرابحين في نهاية كل مرحلة بناءً على صِحّة إجاباتهم على الأسئلة التي سُترسَل لهم ضمن المسابقة على الرمز 1776. وسيحصل الرابحون على جوائز ماديّة قيّمة تصل إلى مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى العديد من أجهزة الآيفون الحديثة.

يُعتبر كأس العالم من أهم الأحداث التي تُثير الحماسة لدى جميع فئات الشارع السّوري، وكان لا بد لشركة MTN من مواكبة هذا الحدث ودعم كل ما يمنح مشجعيه متابعة أكثر متعة وتشويقاً، وإضافة لَمستِها المُشرقة لِتُمكّن الجميع من مُشاهدة المباريات مجاناً وبحماس وتَفاعُل مُنقطِع النَّظير.

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حول MTN سوريا

MTN سوريا هي الشركة الرائدة في توفير خدمات الهاتف الجوال والإنترنت، والتي تمنح التغطية الخلوية وحلول الأعمال العصرية بكافة أنحاء سورية. تم إطلاق MTN سوريا في العام 2001، حيث كانت البداية لحقبة جديدة من الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد. تقدم MTN سوريا خدمات الهاتف الجوال المتطورة وخدمات الإنترنت الثابت والمتنقل السريع، فضلا عن الخدمات المجتمعية والمشاريع التي تدعم الشعب السوري. MTN سوريا هي جزء من مجموعة MTN العالمية التي تضم مجموعة من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعددة الجنسيات، تم انشائها في عام 1994 وتعمل الآن في 22 بلداً في أفريقيا والشرق الأوسط.

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