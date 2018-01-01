التلفزيون المصري يعلن جدول مباريات كأس العالم التي سيبثها

الخميس, 14 حزيران 2018 الساعة 11:38 | رياضة, كرة القدم

التلفزيون المصري يعلن جدول مباريات كأس العالم التي سيبثها

جهينة نيوز

أعلن التلفزيون المصري حصوله على حقوق بث عدد من مباريات كأس العالم 2018، التي تنطلق منافساتها، اليوم الخميس، بين روسيا والسعودية في المباراة الافتتاحية في العاصمة الروسية موسكو.

ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية، يتم بث المباريات عبر القناتين الأولى والثانية، وكذلك قناة نايل سبورت من خلال بثها الأرضي.

ونشرت الصحيفة جدول مباريات الدور الأول التي سيبثها التلفزيون المصري والتي يبلغ عددها 12 مباراة، بجانب مباريات الأدوار الإقصائية.

ومن المنتظر أن يتم بث مباريات المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى، ضد منتخبات روسيا والسعودية وأوروغواي.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا