النفط ينخفض بتراجع أنشطة التكرير الصينية والمستوى القياسي لإنتاج الخام الأمريكي

جهينة نيوز

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس مدفوعة بارتفاع الإنتاج وتراجع أنشطة التكرير الصينية، على الرغم من أن قوة استهلاك الوقود في الولايات المتحدة وانخفاض مخزونات الخام قدما بعض الدعم.

و انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 76.45 دولار للبرميل بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 66.57 دولار للبرميل من الإغلاق السابق.

وأعلنت الصين اليوم انخفاض أنشطة التكرير من 12.06 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان إلى 11.93 مليون برميل يوميا في مايو أيار على الرغم من أن معدل تشغيل المصافي على أساس سنوي مازال مرتفعا بنسبة 8.2 بالمئة.

جاء الانخفاض في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أن الناتج الصناعي الصيني والاستثمارات ومبيعات التجزئة سجلت نموا يقل عن المتوقع في مايو أيار.

كما تأثرت الأسعار سلبا بزيادة أخرى في إنتاج النفط الخام الأمريكي الذي بلغ مستوى قياسيا أسبوعيا عند 10.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء.

وزاد إنتاج الخام الأمريكي 30 بالمئة تقريبا في العامين الماضيين وهو يقترب الآن من مستوى إنتاج روسيا أكبر منتج في العالم والتي ضخت 11.1 مليون برميل يوميا في أول أسبوعين من يونيو حزيران.

ويفوق إنتاج الخام الأمريكي حاليا مستوى إنتاج السعودية أكبر دولة مُصدرة للنفط والتي تنتج ما يزيد قليلا عن عشرة ملايين برميل يوميا.

رويترز