مقتل "صاحب الرداء الاسود" في تنظيم "داعش" بكركوك

جهينة نيوز

افاد مصدر استخباري عراقي بأن مايسمى بـ"صاحب الرداء الاسود في جماعة داعش الإرهابية" قتل بمحافظة كركوك ، و اشار الى انه يعد من اخطر قياديي التنظيم والمسؤول عن التفجيرات الاخيرة التي حدثت في المدينة.

وقال المصدر ان "القوات الامنية وبعملية نوعية استطاعت ان تقتل القيادي بعصابات "داعش" الارهابية الملقب بصاحب الرداء الاسود وستة من مرافقيه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجدهم في احد المنازل بقضاء الدبس في محافظة كركوك"، مبينا ان "ذلك جاء بعد ان اشتبكت القوات الامنية معهم".

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