عباس: تصويت الأمم المتحدة لقانون "حماية الفلسطينيين" انتصار للحق الفلسطيني والعدالة والقانون الدولي

جهينة نيوز

أثنى الرئيس الفلسطيني محمود عباس على موقف الدول التي صوتت في الأمم المتحدة للقرار القاضي بتوفير الحماية الدولية لفلسطين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا":قدم الرئيس محمود عباس شكره وتقديره للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صوتت الليلة لصالح القرار القاضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

واعتبر الرئيس الفلسطيني أن هذا التصويت يمثل انتصار للحق الفلسطيني والعدالة والقانون الدولي.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على مشروع قرار لصالح توفير الحماية للشعب الفلسطيني، حيث صوتت 120 دولة لصالح القرار فيما اعترضت 8 دول على القرار وامتناع 45 دولة عن التصويت.

وفشلت الولايات المتحدة الأمريكية بتمرير مشروع معدل على المشروع المقدم من قبل دولتي الجزائر وتركيا برفض 78 دولة مشروع القرار الأمريكي.

ويدين القرار المقدم استخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن يوصي بإنشاء آلية دولية لحمايتهم.