حفتر يصدر تعليمات للجيش الليبي بشأن معاملة الإرهابيين

جهينة نيوز

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بنغازي، شرقي البلاد، اليوم الخميس، أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قد وجه تعليماته لغرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار، بالتقيد بتعلميات القيادة في معاملة المقبوض عليهم من الإرهابيين وضرورة تسليمهم للجهات المختصة.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري في بيان نشراه "سبوتنيك"، أنه "في إطار متابعته للعمليات العسكرية الجارية بمدينة درنة وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر تعليماته لغرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار بالتقيد بالتعليمات الصادرة من القيادة بخصوص معاملة المقبوض عليهم من الإرهابيين وضرورة تسليمهم لجهات الاختصاص".

وأضاف البيان أن "القائد العام للجيش الليبي طلب التحري الدقيق في المقطع المصور الذي يتم تداوله عبر الإنترنت ويعرض ممارسات مخالفة للقانون ولتعليمات القائد العام بشأن التعامل مع الأسرى من الإرهابيين"، مضيفاً "إحالة نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة لتطبيق القانون".

وطالب البيان "بإحالة موقف فوري عن كل حالة قبض يحوي معلومات دقيقة عن المقبوض عليه والإجراءات التي تمت حياله".