ترامب يكشف عن أكبر أعداء بلاده!

جهينة نيوز

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكبر عدو يواجه بلاده.

وكشف ترامب عن أكبر أعداء الولايات المتحدة الأمريكية في معرض حديثه عما تنشر وسائل الإعلام الأمريكية بخاصة "إن بي سي" و"سي إن إن" من أخبار وصفها بالكاذبة عن الاتفاق الذي توصل إليه مع كوريا الشمالية.

وأشار ترامب في تغريدة له على حسابه الخاص في "تويتر" إلى "أنهم يناضلون من أجل الحط من شأن الاتفاق مع كوريا الشمالية".

ويرى ترامب أن الأخبار الكاذبة أكبر عدو للولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في تغريدته: "الأخبار الكاذبة التي ينشرها الحمقاء بسهولة هي أكبر عدو لبلادنا".