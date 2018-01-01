ترامب يعتبر فوز "الملف الثلاثي" باستضافة كأس العالم 2026 صفقة عظيمة

جهينة نيوز

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن فوز الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، باستضافة كأس العالم 2026، يمثل صفقة عظيمة لجهد كبير.

وفاز الملف الثلاثي، الذي تقدمت به كل من أمريكا، والمكسيك، وكندا، لاستضافة كأس العالم 2026، في التصويت، الذي جرى اليوم الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، خلال اجتماع "الفيفا" الـ68 في موسكو، للاختيار بينهم وبين المغرب.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي تستضيف فيها ثلاث دول بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وحصل "الملف الثلاثي" على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب، في التصويت الذي شارك فيه 207 اتحادات كرة قدم، مع إلغاء حق التصويت للبلدان الـ4 المتقدمة بطلب الاستضافة.