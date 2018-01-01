أبراج يوم الخميس 2018/6/14 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/14: طبيعة نشيطة، مغامر، قوي المخيلة، فضولي، يحب يراقب ما يدور حوله، لا يتردد بتقديم النصيحة، محب للمساعدة، نصيحته صائبة، واسع الاطلاع، بطل القضايا الخيّرة، يكره الظلم، صريح بكل تعاملاته، ضميره حي، يحب اكتشاف الأفكار، سنة حافلة بالعمل ومشاركة بأعمال أخرى والسعي للانتقال أو الترقية، وتبشرك هذه السنة القادمة بالنجاح بالأمور الاجتماعية، بعض الأصدقاء جدد، اتصالات قد تكون هامة بالمستقبل القريب، للعازب مقابلة شخص بطريق صدفة، سنة حافلة على صعيد اجتماعي أو صداقات أو تحفيز لعمل جديد ضمن مؤسسات، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: اليوم الحب والتفهم سوف تجدهم في المنزل، موهبتك تجعل منزلك مريح وأنيق ومرتب بذوق، اليوم انتبه من التشتت لأنه يوجد مد وجزر، ويمكن اليوم يوجد وهم لأنك ترغب بالأمان العائلي قد تشعر بمسؤولية عائلية ويوجد بعض العرقلة والتوتر اتجاه مسألة عائلية وشخصية لذلك تجنب الجدال ولا تنتقد بل الجأ للتعاطف وخذ وقت كافي للتفكير بالخيارات ومجالاتك المتوفرة، يفضل البقاء ضمن المنزل وتعمل علاقات جيدة مع العائلة والأبوين، اليوم الاصلاحات مطلوبة مولود الحمل.

الثور: عدة اتصالات وعدة سفريات، تعامل ايجابي مع أخ أو جار من الصباح تخرج تحضر ما لديك من القوة حتى تصل لنشاط وانجازات عقلية مفيدة، تنجز الأمور التي تتطلب منك أن تفعلها بنفسك ولا يعيقك معالجة أي أمر ويفضل أن تكون قائد مجموعة حتى تستطيع التخطيط من خلال سفر أو اتجاه أمر أو مقابلة، بإمكانك أن تخصص وقت لتمضية مع من تحبهم من المحيطين فيك، تحمل لك أيضاً أخبار تتعلق بوضع اجتماعي ومهني، أخبار جميلة وجسور تواصل بينك وبين المحيطين مولود الثور.

الجوزاء: بما أنك من النوع القوي الذي تضع قدميك على الأرض وتعرف إلى أين تتجه حتى ترى الأمور بوضوح وتعرف التفاصيل، من حسن حظك اليوم تلاحق موضوع مالي وتركز أفكارك فقط حول المال، نهارك اليوم الحظ إلى جانبك يحمل لك مفاجئات مالية وتناقش وتحكي مواضيع مالية، حظ سعيد باستثمارات، من الصباح تنجح في مجالات والاتصالات والدراسة، بمعنى اليوم مركز أكثر شيء على الأمور المالية مولود الجوزاء.

السرطان: مسيطر اليوم والقمر ببرجك، تتراوح أحاسيسك بالمرح وتظهر اهتماماتك وتتأقلم بسرعة، تملك الكثير من الأفكار حتى تنتقد وتصغي، اليوم تسمع الكلمة، اليوم لديك شيء تصنعه وهو يكون بموضع استعمال بالنسبة لك لأن تسمع تعابير حيوية، من الصعب اليوم وجودك وحيداً بحاجة لأحد لتعمل حركة من حولك، اليوم صحبتك جيدة، تتمنى أن تكون في ستة أماكن بوقت واحد لذلك وقت جيد لإبداء المودة لشخص قريب، و بإمكانك اليوم أن نسيطر على ذمام الأمور مولود السرطان.

الأسد: من الصباح حدوث بعض التوتر و الخلافات لذلك يتطلب منك براعة في التعامل،اليوم وتيرة هادئة نهار مخيّب للآمال ربما تخسر فرصة أو تسمع تأنيب عن اهمالك وبالتالي تتذمر من فهم الآخرين لك بطريقة عدائية وظلم وترد الكيل كيلين، إذاً خذ نفس طويل و اضبط أعصابك وانتبه على صحتك لأنه لا يمكنك أن تعتمد على الحظ اليوم مولود الأسد.

العذراء: توقع أن تكون مركز اهتمام وأنت محبوب وأصدقائك كثر، اليوم تحصل عليهم بسهولة وبشكل طبيعي وتصل معهم إلى علاقات دافئة وقوية واليوم جيد لتختلط بالأصدقاء سرعان ما يدركوا أصدقائك لحبك، تبدأ الدعوات والعزائم وأيضاً تلتقي معرفة جديدة أو أحداً من الماضي أو تمشي أمورك وتحصل على موادك، يعني شكل جميل وتتلقى دعوة ويمكن أن تتوجه لك أكثر من دعوة مولود العذراء.

الميزان: اليوم من الصباح لا تترك شيء للصدفة والقدر وكن حذر ونظامي ودقيق، اليوم قدرتك متطورة جداً بما أنك عملي ومثالي اليوم للعمل من اللازم أن تحلل وتتفحص وتدرس قبل أن تصل لقرار، يجب أن تحترم رؤساءك ولا تعارض آرائهم، يوجد شيء يعطيك طاقة مخزونة حتى تنجز أعمالك بسرعة ولا يستطيع أحداً أن ينتقدك وتأمن لنفسك من وجود المطبات، كن ضمن الحماية وتسيطر على زمام الأمور، اعتمد على الأصدقاء اليوم مولود الميزان.

العقرب: رفيق جيد والاختلاط في الناس مهم جداً حتى يعبر عن رأيه بوضوح، ويتمتع بروح مسؤولية وقدرة على مواجهة أي أمر بقوة ومنطق لذلك اليوم للحركة والسفر والاتصالات لأماكن بعيدة، إذاً تحرك بثقة ومهارة وانتبه لا تعاند لتنقل كلام وشائعات وجرّب أن تتراجع عن قرار كان شيء فيه سلبي، أظهر مرونة ودبلوماسية واليوم افهم معاني الحياة، أنت بحاجة لأن تتغلب على استياء خفي وأحلام غير واقعية، فرص العمل والمقابلات و الاجتماعات تكون ناجحة، وكن صاحي على الطرقات مولود العقرب.

القوس: اليوم جرد حسابات، احتمال تراكم نفقات، من الصباح نشاط لكن دع كلامك واضح، ستكون مباشر في معظم الأمور بالرغم سوف تكون ببعض أمورك غامض وسري وأنت في مجال المال محظوظ أما عندك مال مشترك لذلك احتمال أن تحصل على فرصة مالية من دين سابق أو خبر يخص مال أو بالمقابل تكثر مصاريفك، يوم للمفاوضات والقليل من بعض التنازلات إذا دعت الحاجة، بمعنى أن لا تفقد الأمل، المطلوب أخذ الأمور بسهولة والتخفيف من التبذير مولود القوس.

الجدي: اليوم تركيزك على الشراكة، اليوم بإمكانك أن تشترك مع الآخرين ويطلب منك الفهم وتلجأ لشريك إن كان عاطفي أو عملي لتخبره بمتاعبك لكن بالمقابل أنت تكسر الجلوس في المنزل وانتبه لمواجهة لمدة طويلة لذلك اعطي القليل من اهتمامك حتى تأخذ دور ايجابي بهذا اليوم وتترك الشريك يشعر بثقة فيك، وقت ممتاز لتأسيس شراكات للبعض ومتابعة أهداف للبعض متبادلة من الصباح بينك وبين الآخرين، احذر اليوم وتعلم لغة الانتظار والصبر حتى تنتبه من المخالفات القانونية مولود الجدي.

الدلو: من الصباح تميل للكسل يمكن أن تصحصح باكراً وأنت لا تخاف العمل المرهق لذلك انتبه من تراكم أعمال ولا تمل، عالج مواضيعك بنجاح، اليوم الاعتماد عليك وعلى قدرتك بالعمل وخاصةً بسبب جديتك في العمل مع ذلك نظّم مما حولك لمن له علاقة فيك حتى تجلب الخير ليس لنفسك فقط بل للآخرين، لا يوجد مانع تنتبه لصحتك وتتغلب على بعض الأحزان، جرّب تغفر، يمكن وجود إساءة كانت غير مقصودة من قبل، لكن اليوم انتبه يوجد عمل كثير وتراكم أعمال وتنقل من مكان لمكان، اطلب مساعدة من زملائك أو من الناس المحيطين فيك مولود الدلو.

الحوت: اليوم تشعر بالراحة قدرتك عالية اليوم لتنجز من واجباتك وتلمس من تحول ايجابي لتلتقي مع الأحبة وتمضي نهار جميل، نهار جميل ومحظوظ تفرح لنجاح وتطور غير مسبوق، يوم غني حتى تلطف الأجواء، يجب أن تتفاهم مع الأولاد وتختار العمل وتساعدهم، اليوم صديق جيد وتشعر بسعادة، ويمكن حجم الانفاق اليوم أقل لكن مناسباتك كثيرة، يمكن أن يكون اليوم قوة عاطفة معنوي مادي ،تغيير مكان اقامة، نشاط في تغيير الشكل، تقوم في خطى، تغير نوعية الوقت بالنسبة لك حسب مزاجك، اليوم صوتك مسموع والحظ لك مولود الحوت.