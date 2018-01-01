تونس.. الهيئة العليا المستقلة تعلن النتائج النهائية لانتخابات بلدية

جهينة نيوز

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس النتائج النهائية لأول انتخابات بلدية بعد "الثورة"، أظهرت فوز القوائم المستقلة بأكبر عدد من المقاعد.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في مؤتمر صحافي: "القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات حصلت على ألفين و373 مقعدا، تلتها حركة النهضة بألفين و139 مقعدا، وبعدها حزب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، (نداء تونس) بألف و600 مقعد ثم الجبهة الشعبية بـ231 مقعدا".

وأضاف: "عند نشر القرارات الترتيبية بالجريدة الرسمية، تنطلق آجال احتساب 21 يوما ويدعو المحافظ لانتخاب رئيس المجلس البلدي ونائبيه".

وأكد المسؤول التونسي، أن الهيئة بدأت بنشر النتائج في الجريدة الرسمية، مبينا أن هناك فريقا مكلفا بتدقيق النتائج قبل نشرها لتفادي الأخطاء.

وصادق البرلمان نهاية أبريل الماضي على قانون الجماعات المحلية الذي سيمنح البلديات للمرة الأولى امتيازات لمجالس مستقلة تدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.

وتنافست أكثر من ألفي قائمة انتخابية على 350 مجلسا بلديا في مختلف أنحاء تونس.