كأس العالم.. قصص من الفشل وخيبات الأمل

جهينة نيوز

على مدار تاريخ بطولات كأس العالم الـ20 الماضية، شهد المستطيل الأخضر قصص فشل وخيبات آمل للعديد من المنتخبات.

وتعتبر منتخبات كندا، الصين، إندونيسيا، ترينيداد وتوباغو، وزائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليًا)، الأسوء حظًا وصاحبة أسوأ نتائج في تاريخ كأس العالم، إذ فشلت في إحراز أي هدف خلال مشاركاتها.

** 9 منتخبات دون أي نقطة

وخلال مشاركتها في العرس الكروي الأبرز عالميًا، فشلت 9 منتخبات في الحصول على أي نقطة بنهائيات كأس العالم، وهي؛ إندونيسيا، العراق، توغو، كندا، الإمارات العربية المتحدة، الصين، هايتي، زائير، والسلفادور.

السلفادور تعد المنتخب الوحيد الذي فشل في إحراز أي نقطة رغم مشاركته في مونديالين هما المكسيك عام 1970، وإسبانيا 1982، حيث تلقت شباكه 22 هدفًا، ونجح في إحراز هدف وحيد.

** اسكتلندا وفشل عبور دور المجموعات 8 مرات

تحمل اسكتلندا لقب أكثر منتخب فشل بعبور دور المجموعات في تاريخ كأس العالم، رغم تمكنه من التأهل إلى نهائيات المونديال العالمي 8 مرات.

وأصاب المنتخب الاسكتلندي مشجعيه بخيبة أمل كبيرة خلال مشاركاته في مونديالات، سويسرا 1954، والسويد 1958، وألمانيا الغربية 1974، والأرجنتين 1978، وإسبانيا 1982، والمكسيك 1986، وإيطاليا 1990، وفرنسا 1998، لفشله بالصعود إلى الدور الثاني.

** المكسيك وبلغاريا فشلت بالفوز في 6 بطولات

فشل منتخبا المكسيك وبلغاريا في الفوز بأي مباراة في 6 مشاركات لها ببطولات كأس عالم.

لم تحرز المكسيك التي شاركت في 14 مونديال واستضافت اثنتين، الفوز في مشاركاتها ببطولات 1930، و1950، و1954، و1958، و1966، و1978.

بدورها، شاركت بلغاريا 7 مرات في نهائيات كأس العالم، ولكنها فشلت في إحراز أي فوز ببطولات 1962، و1966، و1970، و1974، و1986، و1998.

** إيطاليا منتخب التعادلات

بـ 21 تعادلا، يحمل المنتخب الإيطالي لقب أكثر منتخب يحرز التعادل في نهائيات كأس العالم التي شارك فيها 17 مرة ولعب 83 مباراة.

وتأتي انجلترا وألمانيا في المرتبة الثانية بأكثر المنتخبات التي أحرزت التعادل في بطولات كأس العالم، بتعادلها 20 مرة.

** المكسيك.. 9 خسارات على التوالي

تحمل المكسيك الرقم القياسي في الخسارات المتتالية بتاريخ بطولات كأس العالم.

وخسرت المكسيك 9 مبارات متتالية ببطولات كأس العالم أعوام 1930، و1950، و1954، و1958، حيث تمكنت من إحراز 8 أهداف فيما تلقت شباكها 34 هدفًا.

وأنهت المكسيك سلسلة خساراتها، بعد تعادلها مع ويلز في مونديال 1958.

** بلجيكا.. أكثر منتخب بتعادلات متتالية

يعتبر المنتخب البلجيكي صاحب أكثر تعادلات متتالية في تاريخ بطولات كأس العالم.

وأنهى منتخب "الشياطين الحمر" 5 مباريات متتالية في مونديالي 1998، و2002، بالتعادل.

** بلغاريا.. 17 مباراة دون فوز

يحمل المنتخب البلغاري لقب أكثر منتخب دون فوز بشكل متتالي في نهائيات كأس العالم.

وخيبت بلغاريا آمالا جماهيرها بفشلها في الفوز في 17 مباراة متتالية بمونديالات 1962، و1966، و1970، و1974، و1986، و1994.

وذاقت بلغاريا طعم الفوز بعد تلك السلسلة في مباراتها مع اليونان بمونديال 1994، بنتيجة 4-0.

** بوليفيا والجزائر.. 5 مباريات متتالية دون أهداف

سجل منتخبا بوليفيا والجزائر نتائج مخيبة بفشلهما في إحراز أي أهداف في 5 مبارايات متتالية بهائيات كأس العالم.

وفشل المنتخب البوليفي في هز شباك الفرق المنافسة بخمس مباريات متتالية خاضها في بطولات 1930، و1950، و1994، وكذلك الجزائر في بطولتي 1986، و2002.

المصدر: الاناضول