هولندا تحث الاتحاد الاوروبي للوقوف بوجه "التهديدات" الروسية والأمريكية

جهينة نيوز

حث رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الاتحاد الأوروبي على الوقوف بشكل عاجل في وجه التهديدات الروسية وحتى الأميركية.

وقال في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قوبل بتصفيق حاد "حتى العلاقة مع أهم حليف لنا لم تعد واضحة".

واضاف "لكن بالطبع نبقى اصدقاء وحلفاء".

وأكد روتي قلق الاتحاد الأوروبي من قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ والاتفاق النووي الايراني إضافة إلى فرض رسوم على الصلب والالمنيوم الأوروبيين.

لكنه حث التكتل الذي يضم 28 دولة على "مواصلة العمل عن قرب بأكبر درجة ممكنة مع الولايات المتحدة" التي لا تزال حليفة.

وقال إنه يقف أمام البرلمان، الهيئة الوحيدة المنتخبة بشكل مباشر في الاتحاد الأوروبي، يحدوه "شعور حقيقي بوجود أمور ملحة" لأنه لم يعد من الممكن اعتبار أسلوب إدارة التكتل علاقاته الدولية أمراً مسلماً به.

وحذر من أن "النظام المتعدد الأطراف يواجه تحديا بطريقة لم نشهدها منذ عقود في وقت يتحول ميزان القوة جيوسياسيا".

وقال روتي الذي اتهمت بلاده روسيا رسميا الشهر الماضي بأنها مسؤولة عن إسقاط رحلة الخطوط الماليزية "ام اتش17" القادمة من امستردام فوق أوكرانيا عام 2014 "علينا التعامل مع حقيقة أن روسيا اختارت إبعاد نفسها عن جيرانها في الغرب".

واضاف "للدفاع عن انفسنا علينا مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة حتى وان كان هناك خلافات مهمة في الوقت الراهن".