الكرملين.. قمة كيم وترامب أثبتت أن بوتين كان على صواب

جهينة نيوز

أعلن الكرملين أن القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تُظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على صواب في التأكيد على أن الحوار المباشر هو السبيل الوحيد لتخفيف التوترات مع بيونغ يانغ.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف إن القمة، التي عقدت أمس الثلاثاء في سنغافورة، ساعدت في تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

لكنه ذكر أن سيكون من الخطأ توقع حل كل القضايا المتعلقة بالبرنامج الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية خلال ساعة.

وأضاف "لا يزال علينا تحليل نتائج الاجتماع... لكن لا مجال لشيء سوى الترحيب بأنه حدث بالفعل. تساعد مثل هذه اللقاءات على تخفيف التوترات وإبعادنا عن المرحلة الحرجة التي بلغناها قبل بضعة أشهر".