المغرب تخسر استضافة مونديال 2026

جهينة نيوز

فاز ملف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك باستضافة مونديال 2026 بعد تصويت أجرته الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وخسر الملف المغربي السباق على تنظيم كأس العالم 2026، في التصويت الذي أجراه “كونغرس الفيفا” في العاصمة الروسية اليوم، الأربعاء 13 من حزيران، لصالح الملف الثلاثي المشترك.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للعبة، جاني إنفانتينو، بعد انتهاء عملية التصويت “لدينا فائز تم اختيار المكسيك، كندا، الولايات المتحدة من قبل كونغرس الفيفا لاستضافة كأس العالم 2026”.

وهي المرة الخامسة التي تخسر فيها المملكة سباق نحو الحصول على تنظيم كأس العالم، بعدما تقدمت لاستضافة كأس العالم في أعوام 1994،1998،2006،2010.

وأقيمت عملية التصويت للمرة الأولى بمشاركة كل الدول الأعضاء في الاتحاد (207 أعضاء بعد استبعاد الدول الأربعة المرشحة من عملية التصويت) بدلًا من اللجنة التنفيذية المؤلفة من 24 عضوًا كما كانت العادة سابقًا.

وكان التصويت في الماضي مقتصرًا على أصوات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وعددهم 24 عضوًا مما فتح الباب أمام الرشاوي والفساد داخل المنظمة الدولية.

وحصل الملف المشترك بين الدول الثلاث، وهو يحمل شعار “متحدون 2026″، على 134 صوتًا ما يعدل 66% مقابل 65 صوتًا فقط حصل عليها ملف المغرب.

وتعهد المسؤولون في الملف المشترك بـ “استضافة البطولة من أجل العالم كله” وتحقيق إرث دائم في كرة القدم.

وتستضيف كندا المونديال العالمي للمرة الأولى، بينما استضافت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك كأس العالم في وقت سابق.