إقالة مدرب منتخب إسبانيا قبل يوم من انطلاق كأس العالم

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقالة مدرب لاروخا قبل انطلاق المونديال بيوم واحد، بسبب توقيعه عقدا لريال مدريد الإسباني لمدة ثلاث سنوات.

ووفقا لما أوردته وكالة "رويترز"، فإن رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس قال إن جولين لوبيتيجي المدير الفني لمنتخب الماتادور أقيل عن تدريب لاروخا.

وقال رئيس الاتحاد الإسباني في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء إن قرار لوبيتيجي بالرحيل لتدريب ريال مدريد أجبر الاتحاد على إقالته.

يشار إلى أن لوبيتيجي جدد عقده مع الاتحاد الإسباني منذ أسابيع حتى 2020، قبل أن يوافق على قيادة ريال مدريد، الذي دفع 2 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكان ريال مدريد أعلن، أمس، تعيين جولين لوبيتيجي مدربا للفريق بعقد لمدة 3 سنوات، قبل يومين من مباراة إسبانيا والبرتغال في مونديال روسيا، ما أثار غضب روبياليس الذي لم يكن على علم بالمفاوضات إلا قبل إعلان الميرنجي لبيانه أمس بـ5 دقائق.

وسعى لاعبو المنتخب الإسباني، لإقناع لويس روبياليس، رئيس اتحاد كرة القدم المحلي، ببقاء جولين لوبيتيجي، المدير الفني للاروخا، قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، إلا أنهم لم ينجحوا في مسعاهم.

وأكد "راديو ماركا" أن اللاعبين حاولوا منع رئيس الاتحاد الإسباني من إقالة لوبيتيجي، حيث إن اجتماعا جرى بحضور أسماء ثقيلة في غرفة الملابس.

وأضاف أن اللاعبين قالوا لرئيس الاتحاد الإسباني: "هذا ليس ناديا، جئنا للفوز بكأس العالم، ابتلع كبريائك ودعنا نلعب".

ويقع منتخب إسبانيا رفقة كل من المغرب وإيران والبرتغال بالمجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.