الكشف عن موعد انسحاب مسلحي "وحدات حماية الشعب" من منبج شمال سوريا!

الأربعاء, 13 حزيران 2018 الساعة 13:18 | شؤون محلية, أخبار محلية

الكشف عن موعد انسحاب مسلحي

جهينة نيوز

رجح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تبدأ "وحدات حماية الشعب الكردية" بالانسحاب من مدينة منبج شمال سوريا في يوليو/تموز المقبل.

وقال جاويش أوغلو، في تصريحات نقلتها قناتا "خبر ترك" و"بلومبرغ"، اليوم الأربعاء: "لا نستطيع أن نقول إن مسلحي وحدات حماية الشعب بدأوا بالانسحاب من منبج"، متابعا "الانسحاب قد يبدأ في شهر يوليو/تموز المقبل".

وحول العملية العسكرية في جبل قنديل شمالي العراق، قال: "مباحثاتنا مع إيران مستمرة بشأن العملية العسكرية في جبل قنديل شمالي العراق".

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن "جبل قنديل قريب من إيران ونسعى لتعزيز تعاوننا معها من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، وأعمال التهريب"، متابعا "حزب العمال الكردستاني والمنظمات المرتبطة به يشكلون تهديدا على الجميع، وينبغي التعاون مع دول الجوار من أجل مكافحتهم".


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