رسالة من الوزير المعلم إلى نظيره العراقي حول إعادة افتتاح المنفذ الحدودي بين سورية والعراق

الأربعاء, 13 حزيران 2018 الساعة 13:12 | سياسة, محلي

رسالة من الوزير المعلم إلى نظيره العراقي حول إعادة افتتاح المنفذ الحدودي بين سورية والعراق

جهينة نيوز

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم رسالة إلى نظيره العراقي ابراهيم الجعفري بشأن تكثيف الجهود لإعادة افتتاح المنفذ الحدودي بين سورية والعراق بين مدينتي القائم والبوكمال.

وذكر موقع وزارة الخارجية العراقية ان الجعفري اكد خلال تسلمه الرسالة التي نقلها السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح ضرورة تنسيق المواقف والتعاون بين البلدين من أجل حلحلة المشاكل العربية باعتماد الحلول السياسية وعدم التدخل في شؤون الدول.

من جانبه أشاد السفير الدندح بمواقف العراق الداعمة لحل الأزمة في سورية سلميا مبديا رغبة الحكومة السورية في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وصولا إلى تحقيق الاستقرار.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا