ضبط 3 سيارات واعتقال 15 ارهابياً بعد اشتباكات بين قوات عراقية وارهابيون قادمون من سوريا

جهينة نيوز

ضبطت قوة أمنية ثلاث عجلات في محافظة ذي قار تحمل أسلحة متوسطة قادمة من سوريا بعد اشتباكات عنيفة مع ناقليها.

و أعلن مصدر أمني في محافظة ذي قار بجنوب العراق اليوم الأربعاء أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في ذي قار وبالتعاون مع إستخبارات المحافظة نصبت سيطرة على الطريق الدولي في المحافظة بعد ورود معلومات بقدوم ثلاث سيارات تحمل أسلحة خفيفة ومتوسطة من سوريا.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه: إن تلك السيارات حاولت الفرار من السيطرة إلا أن القوات الأمنية أطلقت النار، إندلع على إثر ذلك مواجهات بين الجانبين لتتمكن تلك القوات من ضبط هذه السيارات وإعتقال 15 شخصاً من مستقليها.

وتابع: إن تلك السيارات كانت تحمل كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بينها رمانات يدوية ورشاش بي كي إس، إضافة إلى أعتدة مختلفة الأنواع، فضلاً عن لوحات مرورية تابعة لسوريا.

يذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة وأخرى من ضبط كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في مناطق متفرقة من ذي قار حيث تتم مصادرتها وإعتقال أصحابها.

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