واشنطن تتهم شخصيات سورية وروسية بانتهاك عقوباتها!

جهينة نيوز

اتهمت واشنطن خمس شخصيات روسية وثلاث سورية "بالتآمر" بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ بداية الازمة السورية.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان نشرته أمس الثلاثاء أن موظفين في "سوفراخت"، وهي شركة شحن روسية، قاموا بإرسال وقود طائرات إلى سوريا، إضافة لتحويل أموال بالعملة الأمريكية إلى سوريا، دون الحصول على إذن من واشنطن.

وتضم القائمة إيفان أوكوروكوف وإيليا لوغينوف وكارين ستيبانيان وأليكسي كونكوف وليودميلا شميلكوفا، وجميعهم موظفون في شركة "سوفراخت"، أما الشخصيات السورية فهي ياسر نصر، الذي يمثل مصالح الشركة الروسية في سوريا، وفريد وغابريل بيطار، المفتشان في ميناء بانياس السوري.

ووجهت هيئة المحلفين في محكمة مقاطعة كولومبيا (واشنطن) إلى الأشخاص الثمانية "تهمة التآمر لانتهاك القانون الدولي والتآمر من أجل غسل أموال"، وفي حالة إدانتهم، فإنهم سيواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما وعقوبات مالية ومصادرة ممتلكات.

المصدر: تاس