بوتين يعقد محادثات مع عدد من قادة العالم

جهينة نيوز

أعلن الكرملين اليوم الاربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعقد محادثات في موسكو مع قادة عدد من الدول منها لبنان والسعودية وبيلاروس وبوليفيا وأرمينيا وأذربيجان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي لا يعتزم بحث موضوع الخروج من اتفاقية أوبك+ لخفض إنتاج النفط مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال لقائهما المرتقب غدا.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المخطط له بحث التعاون مع أوبك+ خلال اللقاء: "هذا مخطط له".

وأضاف: "فيما يتعلق بالخروج من أوبك+، فهذا لا يخطط له".

وأضاف بيسكوف أن محمد بن سلمان من بين زعماء بلدان كثيرة سيزورون روسيا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.