استقرار اسعار الذهب مع ترقب الأسواق لقرار المركزي الأمريكي

جهينة نيوز

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما انخفضت إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال الجلسة السابقة حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد ختام اجتماع لجنة سياساته النقدية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 1295.02 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 1292.60 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في أغسطس آب 0.1 بالمئة إلى 1298.50 دولار للأوقية.

والذهب شديد الحساسية لأسعار الفائدة الأمريكية التي ترفع تكلفة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما تؤدي لصعود الدولار المسعر به الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.83 دولار للأوقية. وكانت الفضة سجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 16.95 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم وسجل 1018.41 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 889.80 دولار للأوقية بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 889.40 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

رويترز