احتياطي إيران من النقد الأجنبي يفوق 100 مليار دولار

الأربعاء, 13 حزيران 2018 الساعة 11:53 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

احتياطي إيران من النقد الأجنبي يفوق 100 مليار دولار

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت إن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد يفوق 100 مليار دولار حاليا.

وقال نوبخت للتلفزيون الإيراني إن “البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين يتوقعان نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 4 بالمئة هذا العام والعام المقبل بما يفوق معدل النمو في المنطقة”.

واعتبر نوبخت أن وضعية الموازنة العامة والإيرادات في الشهرين الماضيين من السنة المالية الجارية التي بدأت في ال 21 من آذار الماضي في تحسن وذلك في ظل ارتفاع برميل النفط 10 دولارات عن السعر المتوقع بـ 55 دولارا للبرميل.


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