"العدوان السعودي" يطلق "معركة النصر الذهبي" في الحديدة وسط دعوات المنظمات الدولية لحماية المدنيين!

جهينة نيوز

أطلق "التحالف العربي" بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عملية "النصر الذهبي" لإستعادة مدينة الحديدة من سيطرة الحوثيين.

ويقود التحالف العربي حاليا مع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عملية عسكرية تهدف لاستعادة ميناء الحديدة وعموم المحافظة من الحوثيين.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر عسكرية تأكيدها مقتل نجل محافظ الحديدة المعين من قبل الحوثيين حسن هيج في قصف لطيران "التحالف" على مواقع في نقطة قضبه.

وأعلنت الحكومة اليمنية صباح اليوم أن الجيش اليمني وبإسناد من "التحالف"، بدأ هجوما على مدينة الحديدة غربي البلاد، في معركة تعتبر الأصعب في الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان أصدره مكتبها الإعلامي إن "طائرات وسفن التحالف تنفذ ضربات تستهدف تحصينات الحوثيين دعما للعمليات البرية لقوات الجيش اليمني التي احتشدت جنوبي المدينة المطلة على البحر الأحمر.

الى ذلك دعت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم جميع الأطراف في الحرب اليمنية لحماية المدنيين بعد أن بدأ "التحالف" هجوما جويا وبريا على ميناء الحديدة الحيوي المطل على البحر الأحمر.

وقالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن لرويترز عبر البريد الإلكتروني ”بموجب القانون الإنساني الدولي يتعين على أطراف الصراع بذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين وضمان حصولهم على المساعدات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة“.

وفي جنيف قالت ماري كلير فغالي المتحدثة باسم الصليب الأحمر إن ”من المرجح أن يفاقم الهجوم وضعا إنسانيا كارثيا بالفعل في اليمن“.