القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو لالتماس هلال شوال عند غروب يوم غد الخميس

جهينة نيوز

دعا القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي المواطنين إلى التماس هلال شهر شوال لهذا العام عند غروب يوم الخميس الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان 1439 هجري الموافق للرابع عشر من شهر حزيران لعام 2018 ميلادي.

وطلب القاضي الشرعي الأول من كل من يرى هلال شهر شوال مراجعة أقرب محكمة شرعية لأداء الشهادة فيها مشيرا إلى أن المحاكم الشرعية ستفتح أبوابها حتى ساعة متأخرة من الليل لتلقي ما يرد إليها في هذا الشأن ولإعلامها هاتفيا على الأرقام التالية 2213452 – 2261612 – 2261613 والفاكس رقم 2224062 ليصار إلى تعميم الإثبات من قبل المحكمة الشرعية بدمشق دون غيرها.

ولفت المعراوي إلى أن قضاة الشرع في مراكز المحافظات سيداومون في مراكز عملهم في الموعد المذكور للاتصال بالقاضي الشرعي الأول عند تلقي الشهادة ليصار إلى إثبات شهر شوال من المحكمة الشرعية بدمشق.