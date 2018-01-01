احباط محاولات تسلل لإرهابيي “جبهة النصرة” على بلدتي الفوعة وكفريا

جهينة نيوز

تصدت اللجان الشعبية بالتعاون مع الأهالي لاعتداءات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية أن اللجان الشعبية قضت على إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” حاولوا فجر اليوم التسلل والاعتداء على أهالي بلدتي الفوعة وكفريا وذلك من محور الصواغية/الفوعة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجان فجرت 3 عبوات ناسفة بمجموعات إرهابية أغلب أفرادها من تنظيم “جبهة النصرة” حاولت التسلل من جهة قرية بروما باتجاه بلدتي الفوعة وكفريا ما أسفر عن إيقاع معظم الإرهابيين بين قتيل ومصاب وتدمير عتاد وأسلحة كانت بحوزتهم.

ولفتت المصادر الأهلية إلى حالة الفوضى والإرباك التي تسود صفوف المجموعات الإرهابية وذلك لكثرة قتلاها التي بقيت جثثهم في أماكنها بعد فرار من تبقى منهم باتجاه القرى التي انطلقوا منها.