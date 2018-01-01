القوات البحرية اليمنية تستهدف بارجة "للتحالف السعودي" قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن

جهينة نيوز

اكد مصدر في القوات البحرية اليمنية استهداف بارجة لقوى تحالف العدوان السعودي - الاميركي قبالة سواحل مدينة الحديدة غربي اليمن".

واوضح المصدر ان "البوارج الأخرى للعدوان هربت بعد اشتعال النيران في إحدى البوارج المستهدفة قبالة سواحل الحديدة" مبينا ان "البارجة المستهدفة كانت تحمل قوات تحالف العدوان السعودي - الأميركي تم إعدادها لتنفيذ إنزال في سواحل الحديدة".

وتابع "تم استهداف البارجة المعادية بصاروخين بحريين وتصاعد الدخان منها ومحاولات مستمرة لإنقاذ من على متنها".

واشار المصدر الى ان "زوارق حربية تعمل على سحب قتلى وجرحى التحالف من على البارجة المستهدفة، وتحليق مكثف لطيران" .

الإعلام الحربي المركزي