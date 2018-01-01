ترامب: هجماتنا الصاروخية ضد سوريا تحذيرا للصين!.. لن نجري مناورات طالما المفاوضات مع كوريا الشمالية مستمرة!

جهينة نيوز

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربة الصاروخية الأمريكية ضد سوريا في أبريل 2017، بمثابة تحذير للصين حول كيفية رد واشنطن على استخدام السلاح الكيميائي وأسلحة الدماع الشامل.

وذكّر ترامب في حوار مع قناة تلفزيون "Fox News" بأن الضربة الصاروخية تزامنت مع اجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في مقر إقامته في "Mar-a-Lago" بولاية فلوريدا.

وكشف ترامب أنه قال لنظيره الصيني: "سيدي الرئيس لقد أطلقنا 58 صاروخا على مواقع محددة في سوريا، وطلب مني عبر مترجم أن أكرر ما قلت، رددت بأن كل صاروخ أطلق، أصاب الهدف من مسافة سبعمائة ميل".

وادعى الرئيس الأمريكي أنه خاطب الرئيس الصيني "قلت له إنه يستطيع مغادرة الاجتماع أو يمكننا أن نصبح أصدقاء. هو لم يغادر وفهم كل شيء".

كما أعلن ترامب، أنه لا يريد إجراء مناورات عسكرية طالما تستمر المفاوضات مع كوريا الشمالية.

وقال "لن نلعب بعد الآن بالألعاب العسكرية، طالما نجري مفاوضات في جو من الثقة".

وأعرب عن أسفه لارتفاع تكلفة المناورات، وقال على وجه الخصوص، إن مبالغ طائلة من المال يكلف طيران المقاتلات الاستراتيجية من قاعدة غوام في المحيط الهادئ إلى منطقة كوريا الشمالية.

وأشار ترامب: "لا أريد أن أخبركم بالتكاليف، لكنها أموال كبيرة".

هذا وكان ترامب قد تحدث، في وقت سابق، عن احتمال وقف المناورات في المنطقة، والتي رد عليها البنتاغون، بأنه حتى الآن لم يتم إلغاء أي تدريبات، بما في ذلك التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية.

يذكر أنه سبق وجرى لقاء القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ — وهو اللقاء الأول في التاريخ — يوم 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

وأعلن الرئيس ترامب، عقب هذا اللقاء أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.

ومن جانبه وصف كيم جونغ أون، التوقيع على الوثيقة الختامية باللقاء مع دونالد ترامب، في سنغافورة بأنه "انطلاقة جديدة" في العلاقات بين الدولتين. بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".

وقد تعهدت الولايات المتحدة بموجب هذه الوثيقة بتقديم ضمانات أمن لكوريا الشمالية في حين أكدت كوريا الشمالية التزامها التام بخلو شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.