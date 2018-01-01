محمد صلاح يخوض مباريات كأس العالم بحذاء صمم خصيصاً لأجله!

جهينة نيوز

نشر محمد صلاح هداف ليفربول الإنكليزي ونجم منتخب مصر، صورة حذائه الجديد المقرر أن يخوض به منافسات كأس العالم روسيا 2018.

وغرد محمد صلاح تعليقا على الحذاء الجديد: "سأرتدي هذا الحذاء من أجل 100 مليون شخص".

ومنحت شركة "أديداس" الحذاء تصميما خاصا، حيث كتب عليه باللغة العربية "حلم 100 مليون".

وتخوض مصر منافسات المونديال ضمن فرق المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا والسعودية وأوروغواي.

ومن المقرر أن يحسم هيكتور كوبر موقف محمد صلاح من المشاركة فى أولى مباريات الفراعنة أمام أوروغواى، والمقرر لها الجمعة المقبل 15 يونيو/حزيران، قبل ساعات من انطلاق المباراة.