"أنصار الله" تطلق صاروخاً باليستياً تجاه مدينة الفيصل العسكرية في جازان

جهينة نيوز

أعلنت "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الفيصل العسكرية في جازان داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

وقال موقع "المسيرة" التابع ل "أنصار الله" (الحوثيين)، إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على مدينة الفيصل العسكرية بجيزان".

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، شعر أهالي منطقة جازان، فجر اليوم الأربعاء، بصوت دوي إنفجارات عنيفة في سماء جازان، وذلك بسبب التصدي للصاروخ المعادي بصواريخ باتريوت.

وأضافت، "استمرت الميليشيات الحوثية في فشلها بإستهداف الأراضي السعودية، وذلك من خلال إرسال صواريخ باليستية من نوع سكود، بالقرب من مدينة جازان بعد أن تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي له"حسب تعبيرها.

ويأتي القصف الصاروخي بعد يوم من إطلاق صاروخ مماثل على المدينة الصناعية في جيزان.

يذكر أن صاروخ بدر 1 باليستي يعمل بالوقود الصلب وتبلغ سرعته 4.5 ماخ، وأعلنت جماعة أنصار الله في مارس اذار الماضي دخوله الخدمة.