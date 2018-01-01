صحيفة "اسرائيلية": ترامب يسعى لخنق الاقتصاد الإيراني

جهينة نيوز

يخنق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاقتصاد الإيراني، خطوة بخطوة، بعد إعلانه خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الاسرائيلية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب يخنق الاقتصاد الإيراني، خطوة تلو الأخرى، بعد إعلانه الخروج من الاتفاق النووي، الشهر الماضي، وإعادة العمل بالفترة التي سبقت الاتفاق، مما يعني العمل بفرض عقوبات اقتصادية على إيران، وهو ما جعل المواطن الإيراني يدرك أن البرنامج النووي يجلب له الكوارث.

أفادت الصحيفة بأن إيران تدرك أن نتائج القمة التاريخية بين الرئيسين، الأمريكي والكوري الشمالي، سيكون لها تداعيات خطيرة على طهران، فضلا عن أن بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد أوضح هذا الأمر، حين تحدث عن أن الاتفاق النووي الإيراني تم توقيعه إبان ولاية الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وبأن واشنطن لا يمكن الوثوق بها، للدلالة على أن خروج إدارة ترامب من الاتفاق النووي قد أضر باقتصاد بلاده.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن خروج بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، في الثامن من مايو/أيار الماضي، وهو الاتفاق الذي أبرمته إيران مع مجموعة (5+1)، في الخامس عشر من يوليو/تموز 2015، وبانسحاب ترامب قد أعاد بدوره فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

والتقى ترامب في قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة، أمس، الثلاثاء، وقررا معا إخلاء الجزيرة الكورية من السلاح النووي.