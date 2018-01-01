"إتش تي سي" تطرح هاتفها الرسمي لـ 2018 بخاصية "غير مسبوقة"

جهينة نيوز

طرحت شركة "إتش تي سي" التايوانية، امس الثلاثاء، هاتفها الرئيسي للعام الحالي 2018 في الأسواق.

ويحمل الهاتف الجديد اسم "إتش تي سي يو 12 بلس"، ويتبنى شعار "عش بمنتهى الابتكار"، والذي أكدت في بيان لها أنه يرفع من سقف معايير الهواتف الذكية.

وتتصدر تقنية الضغط على الحواف "سكويز"، قامئة ما يميز هاتف "إتش تي سي يو 12 بلس"، ولكن بعد إدخال تحسينات مبتكرة عليها، والذي يتمثل في "إيدج سنس 2"، والتي تضفي طابعا فطريا وأكثر سلاسة عند التفاعل مع الهاتف، فضلا عن تمكين المستهلك من أداء العديد من المهام بيد واحدة.

كذلك ينفرد هاتف "إتش تي سي يو 12 بلس" بألقاب عديدة، ومنها أنه أول هاتف رئيسي يدعم كاميرتين في الجهة الأمامية، بالإضافة إلى كاميرتين في الخلف، كما أن نظامه الصوتي يصنف بأنه "الأقوى والأنقى" في سوق الهواتف الذكية، كما أنه أول هاتف في الشرق الأوسك وأفريقيا، الذي يضم بداخله معالجات شركة "كوالكوم"، والمتجسد في معالج "سناب دراغون 845".

وكانت شركة "إتش تي سي" أعلنت للمرة الأوالى عن هاتفها الرئيسي في عام 2018، في حفل خاص أقيم في مدينة تايبه التايونية، في منتصف شهر مايو/أيار.