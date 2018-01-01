ترامب عن لقائه بزعيم كوريا الشمالية في سنغافورة : كانت زيارة مذهلة

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن لقاء القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة، شهد تقدما كبيرا بشأن نزع الأسلحة النووية في الجزيرة الكورية .

وغرد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر" الثلاثاء: "حان وقت العودة للوطن من سنغافورة بعد زيارة مذهلة حقا. تم إحراز تقدما كبيرا بشأن نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية. الرهائن سيعودون إلى ديارهم، وسنعيد رفات أبطالنا العظماء إلى عائلاتهم. لن يتم إطلاق أي قذائف، أو إجراء بحث أو إغلاق مواقع".

وأضاف ترامب "حصلت على وقت طويل مع كيم جونغ أون الذي يريد أن يرى أشياء رائعة تحدث لبلاده. كما قلت في وقت سابق، يمكن لأي شخص شن الحرب ولكن فقط الأكثر شجاعة يمكنه أن يصنع السلام".

وجرى لقاء قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ، وهو اللقاء الأول بينهما في التاريخ، يوم 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

وأعلن الرئيس ترامب عقب هذا اللقاء أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.