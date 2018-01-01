أبراج يوم الأربعاء 2018/6/13 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود 6/13: شديد العاطفة، صاحب مواقف، حساس، بارع في الأمور المالية، لا يتجاوز القانون، متحفظ، طيب، ضميره حي، رائع كارزما، خلّاق، فرصة لتقوية المواهب، عام لتعزيز العمل، الأشهر القادمة فيها فترة مشروع موضع للتنفيذ، دراسة خيارات، تصر على حقك، لديك الدافع والتصميم، لا تستطيع الوقوف متفرج السنة والآخرين قد يعانون السنة، فيها خير وفيها محبة وسلام لك، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص

الحمل: اليوم يوجد تعاون ايجابي في محيطك، فترة لا تخلو من نشاط اجتماعي، لكن انتبه لنبرة الصوت العالي، هذه الأيام يوجد تحول سريع لأن غير قابل للتحقيق بشكل فوري لكن بإمكانك اليوم تقوم بتحضيرات للقاء مهم حتى تسمع خبر، نهار فيه ضغط زيارات أو تقبل دعوة ويمكن اليوم تفاجئ المحيط بسفرات قصيرة لذلك أعطي اليوم كي تتلقى أفضل، سفر قصير وتعاون مع أخوة أو جيران، معاملات ومقابلات عنوان نهارك مولود الحمل.

الثور: اليوم جيد بشرط أن لا يتعثر جهودك يمين وشمال أو تهدر طاقتك، حاول اليوم أن تحرص على صداقاتك وعلاقاتك، اليوم أنت على موعد حتى تجني مال، حاول أن تقلل انفاق أو تتعامل مع مال لا يوصف بمفتاح السعادة بل هو يفرجك بالمواقف الصعبة، خذ الأمور ببساطة ولا تنكد على نفسك لأن اليوم تأخذ نفس عميق حتى تتمكن من الوضع ويوجد نفقات للبعض، ويوجد فرص مالية آتية بطرق خاصة لك مولود الثور.

الجوزاء: اليوم عليك أن تعير عن ذاتك، ونهارك جيد، الوضع يتغير للأفضل، تحاول تفكر وتغير بالنمط وبحث عن جديد، تخللك نهارك لقاء مهم من شخص مهم بالنسبة لك أو اتصال حول موضوع شراكة، عموماً نهار جميل حتى تعالج ما يلائمك ويكون مسيطر و بكن احتمال أن تشعر بأنك وسط بلعبة شد الحبل، يبدو أن اليوم يوجد خطوات جديدة عند الجوزاء.

السرطان: كأن اليوم تمر بأحداث صعبة قليلاً بسبب قلة الحظ، نصيحة ابتعد عن الجو المشحون حتى تتخطى أي عرقلة أو تأجيل، يمكن تسمع إشاعات، لا تبالغ في طموحاتك، ولا تتجاوز حدود الواقع، حاول تضبط نفسك وانتبه على صحتك، اليوم تتدايق من تدخل الآحرين، كن صبور ولا تهمل صحتك، والارتياح يكون من يدك أنت مولود السرطان.

الأسد: احتمال ترى أشخاص جدد يدخلون إلى حياتك حتى يقدمو لك معلومات أو تعبّر عن علاقات عامة وإمكانيات وتواصل اجتماعي واهتمامك وعدم اهتمامك يعكس مدى قدرتك على التواصل في محيطك اليوم، احتمال أن تلتقي بشخصية مرموقة من ناحية اجتماعية أو مالية أو سياسية هذا مؤشر على تقدم ملحوظ في حياتك في الأيام القادمة، يوم معطاء ولقاء مع الأصدقاء، نشاط اجتماعي لك مولود الأسد.

العذراء: اليوم للعمل ومما يستدعي نهارك لإزالة بعض الاشكالات لكن خذ حذرك قليلاً وخطط لأعمال تقوم فيها، لا يوجد أحد من حولك يفهمك لذلك لا تتسرع برفض المسؤوليات ولا تتحدى، كن حكيم ولا تقصر بعملك، حاول أن تستعمل الفرص لمصلحتك وتثبت جدارتك عن طريق العائلة أو المسؤولين عنك مباشرةً وانتبه أن لا تقوم بخطوة و أحد ينتقد فيها وبالتالي تعاون مع الوقت مهم كثيراً اليوم لذلك يمكن أن تتعامل مع لغة غير لغتك، لكن اليوم حافظ على انجازاتك وانتبه من احباط الآخرين مولود العذراء.

الميزان: لا يزال يحل مشاكل كبيرة ويفكر بسفر أو يصالح أو يعود عن خطأ أو يعيد النظر بأموره، نهار فيه وعود متنوعة حتى تحدد تغذية العلاقات وتجدد هذه التغذية وتزيد من إلفتك والكرم، اليوم عليك أن لاتفقد الأمل لأن الأجواء من حولك ليست هادئة لكن اليوم يجب أن لايأخذ أحداً عليك طاقة سلبية لكن اليوم عليك أن تقوم باتصالاتك وتستقبل زوّار وتودع زوّار، نهار للرحلات للاتصالات وللقاءات مولود الميزان.

العقرب: تعزز وضعك حتى تصالح أو تعمل تسوية بأمور مالية مشتركة، واليوم يوجد كلمة فاصلة، إذاً لا تتكلم عن مواضيع لا تخصك، ابقى في مسائل تخص تمويل أو فواتير وحاول أن تدع بعض الأفكار لنفسك، عزز ما بوسعك اليوم لأنك سوف ترى الأشياء ولكن بإمكانك أن ترّيح وضعك أفضل وخاصةً اليوم إذا انتبهت على كلامك و دعه هادئ قليلاً ولكن يوجد أمور مشتركة أمور مالية يوجد فواتير واستحقاقات، يوجد مرافقة مريض عند البعض مواليد العقرب.

القوس: اليوم على الأغلب تطرأ عرقلة تثير غضبك ويمكن تصدم بآراء الآخرين أو مع الطرف الآخر على صعيد شراكة ويمكن تسمع اتهام ظالم وتختلف مع الأطراف إذاً لا تجادل من خلال كلمة تسمعها من غيرك بالعكس ابقى دبلوماسي و دع كمية جيدة من الانضباط الذاتي ولا تنسى أن أنت اليوم على موعد في تحسين مواقعك وخاصة تنتقل لمرحلة جديدة أيضاً، كن حكيم وركّز واعمل جسر تواصل بينك وبين الشركاء مولود القوس.

الجدي: نهار مضغوط بشكل كبير على الأغلب تظهر مشادات على وضعك العملي، اليوم عندك عمل كثير، احتمال تخرج من الروتين المألوف لهذا السبب لا تبحث عن أعذار بالعكس اطلب مساعدة وقلل من كلماتك وانتبه على صحتك وغذائك، احتمال الماضي يشغلك اليوم أو يمكن اليوم بسبب وبدون سبب تزعل وتكون غريب الأطوار بسبب عمل كثير، لكن بالأعمال في قطف ثمار عندك مولود الجدي.

الدلو: اليوم مريح ومحظوظ حتى تخصص وقت وتهتم بشؤونك الخاصة، وبكل الأحوال ثقتك عالية بشرط أن تخلع القناع وتتطلع لنفسك بالمرآة وتتقبل الحقيقة وتستفيد منها بهذه الأيام، اليوم لا تضيّع أي لحظة داخلك، اليوم مشرق حتى تعطي وتنير حياة الآخرين أو ربما تمتحن طاقة، إذاً حاول لا تتكبر و تعرف على نفسك اليوم ويمكن تتعرف على ذات المستوى والناس وذات العطاء يمكن بسبب أن اليوم الحظ لك معنوي ومادي، ابقى اليوم قريب كثيراً من الأحبة مولود الدلو.

الحوت: اليوم كأنه يخوض حرب ضد نفسه وضد الآخرين خاصةً مع العائلة، اليوم يوجد بعض الأشواك لذلك حاول أن تصد الطريق على الغير صحيح وغير آمن وتسير بطريق مختصر حتى تدخل تحسينات على مكان سكنك أو تنهي مشروع، حاول تخطط جيد وتحرص على علاقاتك مع الأهل بإمكانك أن تتصالح وتنتيه على صحتك، أكثر شيء حظك على الأمور العقارية والمالية مولود الحوت.