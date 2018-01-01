الاتحاد الإسباني بعد تعاقد الريال مع لوبيتيغي.. يطالب النادي الملكي بتنفيذ الشرط الجزائي

جهينة نيوز:

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانًا رسميًا، منذ قليل، بشأن تعاقد ريال مدريد مع المدرب جولين لوبيتيغي، خلفا للمدرب المستقيل زين الدين زيدان.

ويقود لوبيتيغي المنتخب الإسباني خلال مونديال روسيا الذي سينطلق بعد أيام، على أن يشرف على تدريب "النادي الملكي" بعد نهاية المونديال.

وأعلن ريال مدريد، قراره المفاجئ في بيان، أن "جولن لوبيتيغي سيكون مدرب الفريق الأول في المواسم الثلاثة المقبلة"

وأكد الاتحاد الإسباني أن الريال عليه أن يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لوبيتيغي، حيث قام الأخير بتجديد عقده حتى العام 2020، والمقدر بـ2 مليون يورو.